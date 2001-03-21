1 haftada tam 45 terörist öldürüldü

26.5.2017 - 10:43

Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Erzurum ve Ardahan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 45 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

18-25 MAYIS BİLANÇOSU

Bu kapsamda, Şırnak Beytüşşebap, Bestler-Dereler ve Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Dicle, Erzurum Şenkaya ve Ardahan Göle bölgelerinde 18-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda 3 roketatar, 5 makineli tüfek, 13 piyade tüfeği, 43 el bombası ve 27 el yapımı patlayıcı (EYP), yaklaşık 2 bin kilogram amonyum nitrat, 110 kilogram TNT ve 4 kilogram A4 patlayıcı, 5 binin üzerinde hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.

Tespit edilen el yapımı patlayıcıların imha edildiği operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 26 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sırasında 6 asker ve bir güvenlik korucusu şehit oldu, 15 asker yaralandı.

ÖRGÜTE AĞIR DARBELER

Bilgilendirmede, operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır darbeler indirildiği vurgulandı. Yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleriyle örgütün lojistik desteğine son dönemdeki en büyük kayıplar verdirildiği kaydedildi.

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