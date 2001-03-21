10 köyde sokağa çıkma yasağı

19.3.2017 - 21:18

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 10 köyde, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklama, "Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, Lice ilçesine bağlı Birlik, Şenlik, Abalı, Çeper, Erginköy, Tuzlaköy ve Hani'ye bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular ve Yukarı Turalı köylerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 19 Mart 2017 günü saat 20.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkması yasaklanmıştır" denildi.

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