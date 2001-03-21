100 ByLock’çu öğretmene şok gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fethullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 100 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcı oldukları tespit edilen ve bir bölümü daha önce KHK kararlarıyla meslekten atılan 100 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. 100 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken şüphelilere ilişkin yapılan aramalarda el konulan deliller incelemeye alındı.

Operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Sabah