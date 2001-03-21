15 Temmuz'da halk yeniden meydanlara iniyor

Türkiye, FETÖ’cü hainlerin kanlı darbe girişimini, 249 şehidinin ruhunu şad ederek ve yeniden meydanlarda demokrasi nöbetleri tutarak anacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mitinge katılacak. Anma 1 hafta sürecek

Terör örgütü FETÖ'nün işi TBMM'yi bombalamaya kadar götürdüğü hain darbe girişiminin yıldönümüne yaklaşık bir ay kalırken AK Parti ve hükümet anma hazırlıklarına başladı. 15 Temmuz'u anma etkinliklerinin bir hafta sürmesi, demokrasi nöbetleri tutulması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunlardan birine katılması planlanıyor. Türkiye'nin büyük şehirlerinin üstünde savaş uçaklarının uçtuğu, TSK içindeki hain FETÖ yapılanmasının mensuplarının sokaklarda vatandaşların üzerine tanklarla yürüyüp ateş ettiği 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü gerek Meclis, gerekse Türkiye'nin dört bir yanında yapılan etkinlikler ile anılacak. Tatile girecek TBMM 15 Temmuz günü özel gündemle toplanacak. Liderler ya da parti temsilcileri yapacakları konuşmalarla bir kez daha demokrasiye sahip çıkacak.

PROGRAM HAZIRLANDI

AK Parti genel merkez yönetimi de bir araya gelip neler yapılabileceği ile ilgili bir taslak program hazırladı. Buna göre etkinlikler bir haftaya yayılacak. Gerek genel merkez gerekse parti teşkilatları bu kapsamda konferans, panel, sempozyum başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Toplumsal duyarlılığın artırılmasına ilişkin programlar yapacaklar. Yapılacak bu programlara 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilerin de etkin katılımı sağlanacak. Anma haftasının en anlamlı etkinliği demokrasi mitinglerini tekrar canlandırmak olacak. Türkiye'nin 81 ilinde 15 Temmuz sonrası yapılan ve haftalarca devam eden demokrasi mitingleri her ilde tekrar yapılacak. AK Partili bakan ve milletvekillerinin tümü illerine dağılarak vatandaş ile birlikte bu mitinglere katılacak. Türkiye'nin nasıl büyük bir beladan kurtulduğu bir kez daha anlatılacak.

ERDOĞAN DA MİTİNGE KATILACAK

AK Parti teşkilatlarının öncülük edeceği bu mitinglerden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor. Erdoğan'ın Ankara ya da İstanbul'da darbe gecesinin en ağır hissedildiği yerlerden birinde yapılacak mitinge katılacak. Bu kapsamda yıllarca AK Parti'nin seçim kampanyalarını hazırlayan Erol Olçok ve oğlunun darbeci askerlerin silahlarından çıkan kurşunlar ile şehit oldukları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün önüne gitmesi olasılığı daha yüksek görünüyor.

KÜLLİYE KARŞISINA 'MİLLİ MÜCADELE ANITI'

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisi toplantısında, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit ve gazilerin verildiği Beştepe'deki Külliye karşısına "15 Temmuz 2016 Milli Mücadele Anıtı" yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Anıtın daha önce bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü binası önüne yapılması kararlaştırılmıştı ancak anıtla birlikte yapılacak meydan için alanın uygun olmadığına karar verilmişti.

Kaynak: Sabah