15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki çalışmalar havadan böyle görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki çalışmalar havadan böyle görüntülendi
12.6.2017 - 11:40

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapı yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar ve oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çalışmalar gecenin ilk saatlerinde başladı. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalar nedeniyle özellikle Anadolu yakasından Avrupa’ya geçişlerde yoğun trafik oluştu. Çalışmalar ve oluşan trafik ise havadan görüntülendi. Görüntülerde iki şeridin trafiği kapatıldığı görülüyor. Öte yandan iş makinelerinin de köprü üzerinde asfalt kazma çalışmalarına devam ettiği görülüyor. Anadolu yakasından Avrupa’ya geçişlerde oluşan trafik de görüntülerde gözlenebiliyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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