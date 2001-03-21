16 PKK kampı yerle bir edildi

25.3.2017 - 00:16

ürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Metina, Zap, Avaşin, Baysan, Kandil, Hakurk bölgesinde ve Hakkari’de, bölücü terör örgütüne ait 16 hedefin imha edildiğini bildirdi.

TSK’dan yapılan açıklamada, “24 Mart 2017 tarihinde 14.56-19.54 saatleri arasında Irak’ın kuzeyi Metina, Zap, Avaşin, Baysan, Kandil, Hakurk bölgesinde ve Hakkari’de alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölücü terör örgütü mensuplarına ait 16 adet hedef imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

 

 

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