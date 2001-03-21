18 yaşındaki milletvekili askerlikten muaf olmayacak.

18 yaşındaki milletvekili askerlikten tümden muaf olmayacak. O yaşta meclise girecek olanlar bu görevlerini bitirdikten sonra, askere gitmek zorunda kalacak.

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde yer alan ve muhalefetin en fazla eleştiri konusu yaptığı seçilme yaşının 18’e düşürülmesine ilişkin düzenlemeye yönelik bir bilgilendirme notu hazırladı.

Yapılan bilgilendirme notunda, seçilme yaşının 18’e düşürülmesinin sadece gelişmiş ülkeleri taklit amaçlı bir düzenleme olmadığı belirtilerek şu görüşlere yer verildi: Asıl mesele gençlerimizi daha iyi yetiştirebilmektir. Şöyle ki; bu düzenleme ile daha çalışkan, özgüveni yüksek ve kendini daha erken yaşlarda siyasete ve hayata hazırlayacak genç nesillerin yetişmesi yönünde çok önemli bir adımdır. Gençler artık daha birikimli, daha çalışkan, daha gayretli olmak durumunda ve asgari 12-13 yaşından beri kendilerini yetiştirmesi gerektiğinin idraki ile eğitimlerini sürdüreceklerdir. İhtimaldir ki, erken yaşta milletvekili seçilecek olan bir veya birkaç genç, büyük bir iş başarıp yüz binlerce genci sürükleyecek. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri kişileri çocukluktan itibaren hayata hazırlamaktadır. 18 yaş düzenlemesi ülke için dönüm noktalarından biri olacak bir düzenlemedir.

AK Parti’nin yaptığı çalışmada, 18 yaşında milletvekili olacak bir kişinin askerlik durumuna ilişkin tartışmalara da açıklık getiriliyor. Askerliğin hangi hallerde tecil ettirileceğine yer verilen bilgilendirme notunda, “milletvekili seçilen bir gencin milletvekilliği görevi bittikten sonra askere gideceği” görüşüne yer verildi.

Türkiye gazetesi/Yücel Kayaoğlu