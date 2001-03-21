2 il için elektrik kesintisi uyarısı

20.3.2017 - 23:17

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 23 Mart'ta 'Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında Ankara ve Zonguldak’ta elektrik kesintisi yapılacağı uyarısında bulundu.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 23 Mart 2017 tarihinde ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesini yayımladı. Buna göre elektrik kesintisi yaşanacak olan iller ve kesinti saatleri şu şekilde:

Ankara'da elektrik kesintisi

Ankara ili Gölbaşı ilçesine 09:00 - 11:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Topaklı Mahallesi Sokak/Sokaklarına Gökçehüyük Mahallesi 1680 - Kara Ağızlı - Zara Bey dağı - İkizce Mahallesi - Doka Çiftlik Mevki - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Sincan ilçesine 09:00 - 10:00 saatleri arasında scada altyapı çalışması nedeniyle Bucak Uğur Çayırı Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak'ta elektrik kesintisi

Zonguldak ili Devrek ilçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Ağalar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy - İpçiler 2 - Sahil - Şirinevler - S.S. 100 Evler Yapı Koop. - Ağalar - Kurtlar - Bağlık Başı - 40 Evler - İpçiler - Dr. Veysel Atasoy - S.S. Güçlüler Yapı Koop. enerji verilemeyecektir. Zonguldak ili Ereğli ilçesine 10:00 - 16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Gökçeler Köyü Pazaryeri Mahallesi Yağmuroğlu - Çakmak - Merkez Mahallesi Açık Hava Mahallesi Cengiz Demir - Adnan Kahveci - Yakup Aydın - Ali Tan - Akdoğan - Acar enerji verilemeyecektir. Zonguldak ili Ereğli ilçesine 10:00 - 16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Sarıkokmaz Mahallesi 2 Nolu Esentepe - Aktaş Kıracı - Okul - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak ili Kilimli ilçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Karadon Mahallesi Kilimli Çatalağzı - Çayır - Mehmet Cesur - Kız Mezarlığı - Topçu - Belediye Sitesi Mahallesi Radar Tepe - Kilimli-Çatalağzı - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Kilimli ilçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Çatalağzı Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

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