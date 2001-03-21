3. Havalimanı'nda 1453 kamyonla rekor denemesi yaptılar

İstanbul'un fethinin 564'üncü yıl dönümünde, İstanbul 3. Havalimanı'nda "En Uzun Kamyon Geçidi" denemesi yapıldı.
Toplamda 1453 kamyonun katıldığı kortej, 1 numaralı rekon denemesini yaptı. Devasa bir alanı kaplayan ve toplamda 3 bine yakın kişinin görev aldığı kamyonların geçidi 1 saat 47 dakika, hazırlıkları ise tam 7 saat sürdü.
Etkinlik kapsamında 1453 kamyon hiç duraksamadan 3,2 km yol kat etti. Sabit bir hızda seyreden 1453 kamyon bu şekilde, "En Uzun Kamyon Geçidi" kategorisinde Guinness rekoru denemesi gerçekleştirdi.
İGA çalışanları, böylece 2004 yılında aynı kategoride Hollanda'daki bir proje, 416 kamyonla kırılan rekoru, 3 katından daha fazla bir sayı ile kırmayı deneyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na Türkiye'nin adını yazdırmak için gerekli başvuruyu yapmış oldu.
İstanbul’da devam eden üçüncü havalimanı inşaatını yürüten şirket 1453 kamyonla İstanbul’un fethinin 564’üncü yıldönümünü kutladı.
İnşaatı devam eden havalimanının 1 numaralı pistinde gerçekleştirilen kortej için toplamda 3 bine yakın kişi görev aldı.
Kamyonların geçidi 1 saat 47 dakika, hazırlıkları ise yedi saat sürdü. Geçit töreni için 2 bin 200 adet kamyon makine parkında hazır olarak bekletildi.
Üstlenici firma İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu, ‘erişilmesi zor bir görev’ yaptıklarını söyleyerek, “Bir çağın sona erip başka bir çağın başlamasına vesile olan fetih ruhunda olduğu gibi, bizler bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizi her daim göstermiş bir milletiz. İstanbul Yeni Havalimanı da tamamlandığında havacılık alanında eminim ki bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi başlatacaktır” dedi.
GUINNESS REKORLAR KİTABINA ADAY
Kamyon geçidinin 3.2 km’lik performansıyla ‘En Uzun Kamyon Geçidi’ kategorisinde Guinness rekoru denemesi de gerçekleştirdi. Guinness’e bu kategoride Hollanda’daki bir proje, 416 kamyonluk geçitle girmişti.