3 milyar $'lık servetin sahibi belli oldu

Ardında bıraktığı 3 milyar dolarlık serveti yıllardır mahkeme tarafından yönetilen Salih Tatlıcı’nın çocukları arasında devam eden 8 yıllık miras davası sona erdi.

1960’larda İstanbul’da açtığı tatlıcıyla iş hayatına atılan ve 20 yılda Türkiye’nin ve dünyanın sayılı zenginleri arasına giren Salih Tatlıcı’nın 3 milyar dolarlık mirasıyla ilgili yargı süreci tamamlandı. Forbes Dergisi’nin 2006’daki dünyanın en zenginleri listesine 27. sıradan giren Tatlıcı, 1970’te işyerinde çalışan Marika Bahçıvanoğlu ile aşk yaşamaya başladı. 1977’de patronundan çocuk dünyaya getiren Marika, 1981’de soyadını Tatlıcı olarak değiştirdi. 1991’de ilk eşi Bedriye Kamer’den boşanan Salih Tatlıcı, adını Nurten olarak değiştiren Marika ile evlendi.

Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre 1994’te yazdığı vasiyetine “Oğullarım Ali, Ahmet ve Mehmet miras paylarının tamamını değil, dava açmaları durumunda bile mahfuz paylarını alacaklardır” hükmünü koyduran Tatlıcı’nın ilk eşi, boşandıkları için mirastan mahrum kaldı. Vasiyete göre oğlu Ahmet ile ölen oğlu Ali’nin 2 çocuğu, dava açmaları halinde mirastan 32’de 9 pay alabilecekti. İlk eşinden olan diğer oğlu Mehmet de yalnızca ‘mahfuz hisse’den pay alacaktı. Ahmet Tatlıcı, 1995’te vefat eden kardeşi Ali Tatlıcı’nın oğlu Salih Zeki Tatlıcı ile birlikte ‘vasiyetnamenin iptali’ için mahkemeye başvurdu. Taraflar birbirlerine 20’den fazla dava açtı.

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2013’te Yargıtay’a giden dava, eksiklikleri nedeniyle yeniden görüldü. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, vasiyetnamenin olduğu gibi uygulanmasına hükmetti. Bunun üzerine davacı olan oğullar ve torun Tatlıcı, yerel mahkemenin kararını temyiz etti. Dosyayı görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayarak mirasın Tatlıcı’nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve ondan olan oğlu Uğur Tatlıcı’ya kalmasına karar verdi. 8 yıllık yargı süreci boyunca, Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin atadığı ‘tereke’nin yönettiği 3 milyar dolarlık miras, Salih Tatlıcı’nın vasiyetnamesinde istediği gibi dağıtılmış oldu. Böylece, Nurten Tatlıcı artık dünyanın sayılı zengin kadınları arasına girdi