367 Sabih: Bu referandum meşru değil

Referandum çalışmalarının adil ve eşit bir ortamda yapılmadığını söyleyen Kanadoğlu; "Devletin bütün gücü evetin peşinde ve bütün devletin aslında konuşmamaları lazım gelen kişiler kim bunlar tarafsız olduğu anayasada şuan yazılı olan ve bunun üzerine namus ve şerefi üzerine yemin etmiş olan bir sayın cumhurbaşkanı onun yanında devlet memuru sıfatıyla gerekli bir şekilde konuşmaması lazım gelen valisinden, rektöründen, imamına kadar bir ordu ve havuz medyasından tutun, onun üzerindeki baskıları düşünün, 'hayır' diyeceklerin terörist diye adlandırıldığı bir ülke...

BÖYLE BİR SEÇİM OLUR MU?

Yani bu seçimlerin dürüst, adil ve eşit şartlarda yapıldığını iddia edemez. Devletin bütün imkanları, örtülü ödenekler, hepsi.. Böyle bir seçim olur mu?" dedi.

Sunucunun "Bunu bir yere oturtmak mümkün mü hukuki açıdan?" sorusu Kanadoğlu'nun cevabı;"nasıl oturtacaksınız meşruiyet ancak eşit adil bir biçimde dürüst bir biçimde süregelen bir seçim süreci varsa vardır." oldu.

Kanadoğlu'nun konuştuğu sırada alt yazıda 'Tek adam referandumuna doğru' yazması ise ayrı bir garabet.