4 ilde elektrik kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ. (EDAŞ) planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 22 Mart Çarşamba günü Ankara, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak’ın bazı ilçelerinin belirli bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Başkent EDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Mart Çarşamba günü Ankara’nın Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerine, Karabük’ün Safranbolu ilçesi ve merkeze, Kırıkkale’nin Yahşican ilçesine ve Zonguldak’ın Ereğli ve Kilimli ilçelerine bağlı bazı mahalle ve sokaklarda çeşitli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak. Başkent EDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisinin uygulanacağı il ve ilçeler şu şekilde:

Ankara

Etimesgut ilçesine 09.00 - 11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Göksu Mahallesi 97 - Sivas Kongresi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Gölbaşı ilçesine 09.00 - 11.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle İkizce Mahallesi Doka Çiftlik Mevki - İkizce sokak/sokaklarına, Gökçehüyük Mahallesi Zara Beydağı - Karaağızlı - 1680 sokak/sokaklarına, Topaklı Mahallesi'ne enerji verilemeyecektir.

Karabük

Merkez ilçesine 09.00 - 15.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 sokak/sokaklarına, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 37. - 55. - 52. - 33. - 54. - 53. - 49. - 36. - 10. sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Safranbolu ilçesine 09.00 - 17.00 saatleri arasında üçüncü şahıs çalışması nedeniyle Navsaklar köyü Merkez Mahallesi Kuzyaka Köseler köyü sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Kırıkkale

Yahşihan ilçesine 14.00 - 17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Yeşil Vadi Mahallesi Erenler Mahallesi Bağdat sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak

Ereğli ilçesine 09.00 - 14.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Kızılca köyü Kömürcüler Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Orta Mahallesi, Aşağı Mahallesi, Hamza Fakılı sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ereğli ilçesine 10.00 - 15.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Kızılca köyü Kömürcüler Mahallesi, Aşağı Mahallesi, Bölücek Mahallesi 1 Nolu Bayır enerji verilemeyecektir.

Kilimli ilçesine 09.00 - 17.00 saatleri arasında üçüncü şahıs çalışması nedeniyle Muslu Merkez Mahallesi, Göbü Aşağı Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Kilimli ilçesine 10.00 - 17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Güney Mahallesi Nergis - Şehit Er Turan Aksu - Coşkun Keskin - Ahmet Birkan - Güngören - Cami - Begonya - İnönü - Zakkum - Menekşe - Leylak - Kestanelik sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Kilimli ilçesine 10.00 - 17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bölüm Mahallesi Pelit - Kompresör - Güzel - Şirin - Kazım Şalvarcıoğlu - Ulus - Sevgi - Marangoz Çeşme - Madenciler - Mehmet Özkaya - Zirve - Barış - Azdavay Cami - Aksu sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Abdullah Sarıca