4 yıldır kalbindeki iltihapla mücadele ediyor

Samsun’da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Turan, 4 yıldır kalp zarında oluşan iltihapla mücadele ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Sekreterlik Bölümünde okuyan Mert Turan, yaklaşık 7 sene önce domuz gribi hastalığı geçirdi. Uygulanan tedavilerle domuz gribi hastalığını yenmeyi başaran genç, kısa süre sonra farklı bir hastalığa yakalandı. Şiddetli göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma şikayetiyle hastaneye giden gence iddiaya göre hastalığı hakkında bir türlü teşhis konulamadı. Bir süre kalp kontrollerine giden Mert Turan’un kalp zarında iltihaplanma oluştuğu belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan gencin kalp zarındaki iltihap kurutularak geri gönderildi. Ancak kalp zarındaki iltihaplanma sürekli devam eden ve bir türlü durdurulamayan genç şimdi hastalığına bir çözüm arıyor.

"4 yıldır hiçbir şekilde teşhisi konulamadı"

4 yıldır bu hastalıkla uğraştığını dile getiren Mert Turan, "Ben bu hastalığın sebebini bilmiyorum. Nereye gidersem gideyim teşhisi bir türlü konulamıyor. 7 yıl önce domuz gribi oldum. Domuz gribini atlattıktan bir süre sonra bende bir göğüs ağrısı başladı. Bu şikayetle hastaneye gittiğimde kalp zarımda iltihaplanma olduğu söylenip yoğun bakıma yatırıldım. Bir süre yoğun bakımda tedavi gördüm. Bu tedavide kalp zarımdaki iltihap kurutuldu. Ancak kurutulan iltihap 15-20 gün sonra tekrar oluşmaya başlıyor. Bu hastalıkla ilgili gitmediğim hastane ve doktor kalmadı ancak bir türlü bir sonuç alamadım. 4 kez anjiyo oldum. Bu kalp zarımda oluşan iltihabın 4 yıldır hiçbir şekilde teşhisi konulamadı. 4 yılda yaklaşık 9 kez iltihap oluştu. Bir doktor bana, eğer sorun kalp zarındaysa açık kalp ameliyatı yaparak kalp zarı alınır, dedi. Ama bu iltihabın kalp zarıyla alakalı olup olmadığı da kesin olarak bilinmiyor. Tamamen kalp zarındaysa hemen ameliyat olmaya hazırım. Ameliyat olup kalp zarım alındıktan sonra tekrar göğüs ağrılarım, baş dönmelerim ve bu iltihaplanma olacaksa neden ameliyat olayım. Ben bu konuda birilerine artık sesimi duyurmak istiyorum. Bu durum hayat şartlarımı oldukça etkiledi. Ben artık içimde bir şüphe ve bir korku olmadan yaşamak istiyorum" dedi.

"Bugüne kadar yapılması gereken tüm ilaç tedavilerini denedik"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Amasyalı, "Bu hastamızın kalp etrafındaki zarda ‘perikardit’ dediğimiz bir sıvı toplanması var. Bu sıvı toplanmasıyla ilgili standart tedaviler yapılmasına rağmen hastamızdaki ağrılar devam etti. Bugüne kadar yapılması gereken tüm ilaç tedavilerini denedik ancak, ağrıları devam ettiği için kalp damar cerrahlarıyla görüşerek bir konsey yapacağız. Konseyin ardından bu kalp zarının çıkarılmasını düşünüyoruz. Normalde bu tür hastalıklar tedavilere yanıt verirdi. Ancak Mert’in tedavilere yanıt vermeyen bir hastalığı var. Bu da teşhis konulmadığı anlamına gelmez. Hastalığın bir cerrahi tedavi alternatifi mevcut. Yaşı genç olduğu için biz cerrahi tedaviyi en sona bırakmıştık. Ama şuan yapacak başka bir şey yok. Bu hastalık ülkemizde sıklıkla görülebilen bir hastalıktır. Özellikle gençler üzerinde daha fazla görülebilir. Bu hastalık bir enfeksiyon sonucunda meydana çıkan bir hastalıktır. Ancak ben bu kadar dirençli olanına 20 yıl sonra ilk kez denk geldim. Hastamız daha önceleri bir domuz gribi vakası geçirmiş. Bu hastalığı da muhtemelen buna bağlı olabilir" diye konuştu