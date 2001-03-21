416 kamu çalışanı göreve iade edildi

30.3.2017 - 00:55

Yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yayımlanan Kanun Hükmünde Karaname'ye (KHK) göre, çeşitli devlet kurumlarından ve bakanlıklardan 200'ün üzerinde kişi ihraç edildi. 416 kamu çalışanı ise göreve iade edildi.

Danıştay Başkanlığı'ndan 3 kişi, Sayıştay'dan 1 kişi, Yargıtay Başkanlığı'ndan 4 kişi, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 76 kişi, Adalet Bakanlığı'ndan 15 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 24 kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 2 kişi, İller Bankası'ndan 5 kişi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden 3 kişi, Dışişleri Bakanlığı'ndan 1 kişi, İçişleri Bakanlığı'ndan 1 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 24 kişi, İçişleri bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 4 kişi, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Personeli'nden 90 kişi, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan 2 kişi, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 7 kişi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 7 kişi, Sağlık Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlardan 83 kişi, Ulaştırma Bakanlığı'ndan 25 kişi, Yüksek Öğretim Kurumu'ndan 37 kişi görevine iade edildi.

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