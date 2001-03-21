45 liraya aldı 3 milyon liraya sattı

45 liraya aldı 3 milyon liraya sattı
8.6.2017 - 14:03

İsmi açıklanmayan bir kadının 1980'li yıllarda bit pazarından aldığı elmas Londra'daki müzayede evinde 3 milyon TL'ye alıcı buldu.

Sahibi tarafından 1980'li yıllarda bit pazarından 10 sterlin'e (yaklaşık 45 TL) alınan ve yıllarca kostüm süsü zannedilen bir elmas yüzük, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby's Müzayede Evi'nden 656 bin 750 sterlin'e (yaklaşık 3 milyon lira) satıldı.

Müzayede evinin mücevher departmanı sorumlusu Jessica Wyndham, satış öncesi yaptığı açıklamada, sahibinin elmas yüzüğü dışarı alışverişe giderken bile taktığını söyledi.

Elmas yüzüğü satan kadının adının açıklanması istemediği belirtildi. 19’uncu yüzyılda kesildiği tahin edilen 26.27 karatlık elmasın tarihine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre; elmasın yaklaşık 350 bin sterlin’e alıcı bulunması bekleniyordu. Ancak müzayede sonunda kapanış fiyatı 656 bin 750 sterlin oldu.

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