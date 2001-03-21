5 bakanlıkta büyük deprem

Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; referandum sürecinde kriz yaşanan Hollanda'nın nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sadık Arslan merkeze atandı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliklerine Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bostancı, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ayerden ile Strateji Geliştirme Başkanı Doğanbey Akgül atandı.

Ayrıca, Avrupa Birliği Bakanlığı Müşaviri Erkan Özbek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Nacar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı Özcan Altındağ, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Doğanbey Akgül, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Biçer, Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Salim Koşar, Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Hayati Çetin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Van İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi Altuner ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Halil Takavcu başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.