86 ilçeye kaymakam ataması

İçişleri Bakanlığı tarafından iki ile vali yardımcısı, 86 ilçeye de kaymakam ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yozgat Vali Yardımcılığına eski Adana Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Karabük Vali Yardımcılığına ise eski Burhaniye Kaymakamı Osman Yenidoğan atandı.

Ataması yapılan kaymakamlar ise şöyle:

Atkaracalar Kaymakamlığına Çiftlik Kaymakamı Selami Korkutata,

Doğanhisar Kaymakamlığına Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Abdulkerem Abbasoğlu,

Uluborlu Kaymakamlığına Giresun Valiliği Kaymakam Adayı Cem Gümrükçü,

Karacasu Kaymakamlığına Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Güher Sinem Büyüknalçacı,

Nurdağı Kaymakamlığına Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı Lokman Düzgün,

Akseki Kaymakamlığına Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Emin Nasır,

Karaburun Kaymakamlığına Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet Özyüksel,

İscehisar Kaymakamlığına Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet Öztabak,

Karabük/Yenice Kaymakamlığına Konya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet Fatih Demirel,

Sarıcakaya Kaymakamlığına Gümüşhane Valiliği Kaymakam Adayı Recep Aydın,

İvrindi Kaymakamlığına Batman Valiliği Kaymakam Adayı Server Sinanoğlu,

Zara Kaymakamlığına Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Kızılgüneş,

Durağan Kaymakamlığına Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Akın Oruç,

Mecitözü Kaymakamlığına Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Coşkun Doğan,

Çiftlik Kaymakamlığına Muğla Valiliği Kaymakam Adayı Çağlar Partal,

Kumru Kaymakamlığına Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı Deniz Kılınç,

Mudurnu Kaymakamlığına Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Efecan Şahin,

Bozkır Kaymakamlığına Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Emre Öztürk,

Kozaklı Kaymakamlığına Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Halil Dalak,

Gölpazarı Kaymakamlığına Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Kadir Duman,

Güzelyurt Kaymakamlığına Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Göze,

Hayrat Kaymakamlığına Edirne Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Şahin,

Kastamonu/Bozkurt Kaymakamlığına Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Murat Acar,

Kepsut Kaymakamlığına Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Murat Atıci,

Çamlıhemşin Kaymakamlığına Sinop Valiliği Kaymakam Adayı Okan Daştan,

Arapgir Kaymakamlığına Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Salih Sak,

Güney Kaymakamlığına Malatya Valiliği Kaymakam Adayı Sertaç Kırçuval,

Gölköy Kaymakamlığına Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Tuncay Kaldırım,

Havsa Kaymakamlığına Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Ataman,

Çal Kaymakamlığına Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Durani Dinç,

Yeniçağa Kaymakamlığına Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Naim Akgül,

Erfelek Kaymakamlığına Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Murat Mete,

Pazaryeri Kaymakamlığına Yalova Valiliği Kaymakam Adayı Bayram Sağır,

Seyitgazi Kaymakamlığına Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Ramazan Cankaloğlu,

Yunak Kaymakamlığına Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Fatih Cıdıroğlu,

Sumbas Kaymakamlığına Manisa Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Coşkun,

Çekerek Kaymakamlığına Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Evren Çakır,

Avdavay Kaymakamlığına Isparta Valiliği Kaymakam Adayı Abdullah Huzeyfe Çakmak,

Karahallı Kaymakamlığına Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Önder Çengel,

Emirgazi Kaymakamlığına Nevşehir Valiliği Kaymakam Adayı Salih Çiğdem,

Aladağ Kaymakamlığına Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Abdullah Demirdağ,

Hacıbektaş Kaymakamlığına Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı Yiğit Yaşar Demirer,

Uğurludağ Kaymakamlığına Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Emre Dündar,

Eldivan Kaymakamlığına Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Musa Göktaş,

Araç Kaymakamlığına Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Görmüş,

Gülnar Kaymakamlığına Mersin Valiliği Kaymakam Adayı Ekrem Güngör,

Ulus Kaymakamlığına Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Recep Hasar,

Çardak Kaymakamlığına Rize Valiliği Kaymakam Adayı Murat Karaloğlu,

Eskil Kaymakamlığına Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Yavuz Kartal,

Altunhisar Kaymakamlığına Çankırı Valiliği Kaymakam Adayı Ercan Kayabaşı,

Düzköy Kaymakamlığına Edirne Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Emre Kılıç,

Taraklı Kaymakamlığına Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Cihat Koç,

Babadağ Kaymakamlığına Rize Valiliği Kaymakam Adayı Tevfik Kumbasar,

Salıpazarı Kaymakamlığına Kırşehir Valiliği Kaymakam Adayı Hilal Küsmez Günaydın,

Bayat Kaymakamlığına Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Oğuzhan Ocak,

Lalapaşa Kaymakamlığına Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Şenol Öztürk,

İhsaniye Kaymakamlığına Çankırı Valiliği Kaymakam Adayı Alper Taş,

Balya Kaymakamlığına Aksaray Valiliği Kaymakam Adayı Fatih Topuz,

Yağlıdere Kaymakamlığına Nevşehir Valiliği Kaymakam Adayı Hasan Uğuz,

Gülağaç Kaymakamlığına Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Kadir Ulusoy,

Beydağ Kaymakamlığına Giresun Valiliği Kaymakam Adayı Gürkan Üçüncü,

Sulakyurt Kaymakamlığına Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre Vural,

İkizce Kaymakamlığına Karaman Valiliği Kaymakam Adayı Ali Recai Yerlikaya,

Hüyük Kaymakamlığına Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Emre Zeyrek,

Ağlasun Kaymakamlığına Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Hasan Akbulut,

Harmancık Kaymakamlığına Van Valiliği Kaymakam Adayı Enis Aslantatar,

Araban Kaymakamlığına Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Emin Bağlı,

İhsangazi Kaymakamlığına Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Faruk Canpolat,

Altıntaş Kaymakamlığına Kastamonu Valiliği Kaymakam Adayı Musa Kazım Çelik,

Dodurga Kaymakamlığına Edirne Valiliği Kaymakam Adayı Tayfun Deli,

Tomarza Kaymakamlığına Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Burak Dertlioğlu,

Yavuzeli Kaymakamlığına Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Murtaza Ersöz,

Günyüzü Kaymakamlığına Gaziantep Valiliği Kaymakam Adayı Aydın Göçer,

Denizli/Kale Kaymakamlığına Uşak Valiliği Kaymakam Adayı Murat Güneş,

Isparta/Gönen Kaymakamlığına Hatay Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Gürbüz,

Almus Kaymakamlığına Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Hamza İnam,

Gündoğmuş Kaymakamlığına Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Nursel Karahan,

Küre Kaymakamlığına Karabük Valiliği Kaymakam Adayı Fatih Kayabaşı,

Derepazarı Kaymakamlığına Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Selçuk Köksal,

Alpu Kaymakamlığına Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Özbay,

Boztepe Kaymakamlığına Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Sedat Özdemir,

Çobanlar Kaymakamlığına Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Faruk Özdemir,

Kabadüz Kaymakamlığına Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Uğur Özerdin,

Kazımkarabekir Kaymakamlığına Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Ramazan Polat,

Gülşehir Kaymakamlığına Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Çağlar Tekin,

Ulaş Kaymakamlığına Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Mahmut Sami Yılmaz,

Çavdarhisar Kaymakamlığına Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Kadir Yurdakul.