9 terörist paramparça oldu

Hava operasyonlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak/Beytüşşebap'ta icra edilen hava destekli operasyonla, birliklere silahlı saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen 4 teröristin, Irak kuzeyi/Avaşin-Basyan bölgesinde ise bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şırnak/Beytüşşebap’ta icra edilen hava destekli operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, operasyon birliklerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi. Tespit edilen 10 ayrı mağara içerisinde, 26 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, iki adet Zagros keskin nişancı tüfeği, iki adet mavzer piyade tüfeği, 38 adet el bombası, 11 bin adet muhtelif çapta fişek, 48 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, iki adet anti-tank mayını, üç ton gıda maddesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Ayrıca, bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve teçhizatı ile birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

TSK'dan yapılan açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Irak kuzeyi/Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edildi, bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır/Lice-Hani bölgesinde devam eden operasyonda, 10 ayrı sığınak içerisinde, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, iki adet tabanca, beş adet av tüfeği, iki adet tabanca, dört adet el bombası, yedi adet el telsizi, 400 gram plastik patlayıcı, 30 adet dinamit tipi patlayıcı, bin 700 kilogram esrar ve 5 bin kök kenevir ele geçirildi, tespit edilen beş el yapımı patlayıcı imha edildi. Hakkari’de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında; Şemdinli’de üç adet antipersonel mayını, Çukurca’da dört adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Mardin/Kızıltepe ve Hakkari/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında da tespit edilen iki sığınak içerisinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi."