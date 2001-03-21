AB'den PKK gösterisi açıklaması

21.3.2017 - 11:38

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının Almanya’da düzenlediği gösteriye ilişkin açıklama yaptı.

AA muhabirinin, “Türk bakanlara izin vermeyen Alman hükümeti ve yerel yetkililerin terör örgütü üyelerinin etkinlik düzenlemesine izin vermesini AB olarak nasıl görüyorsunuz?” sorusu üzerine Kocijancic, kararın üye ülkelerin yetki alanına girdiğine ilişkin geçen haftaki açıklamalarına atıfta bulundu.
PKK’nın hem AB kurumları hem de 28 üye ülke tarafından terör örgütleri listesine alındığını anımsatan Kocijancic, “Bu karar uygulanmakta. Türk yetkilileri de hem AB kurumlarının hem de üye devletlerin bu konuda yaptıklarına ilişkin olarak bilgilendiriyoruz. Bu bir zorunluluk olmayı sürdürüyor” dedi.

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