AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'yi suçladı

19.3.2017 - 14:50

Türkiye'yi yıllardır oyalayan Avrupa Birliği'nden ilginç bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, “Türkiye'nin AB üyeliği başarısızlığı, AB üyelerinin irade eksikliğinden değil, Türklerin Avrupa standartlarını yerine getirmekteki isteksizliğinden kaynaklanır” dedi.

Avrupa Birliği gelecek hafta 60'ıncı yılını kutlayacak. AB'nin başlangıcı olarak bilinen Roma Antlaşması'nın gelecek hafta 60'ıncı yıldönümü. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, 60'ıncı yıl vesilesiyle “Bild am Sonntag” gazetesine verdiği demeçte, Türkiye AB arasındaki gelişmelere de geniş yer verdi. Almanya, Hollanda gibi ülkelere Nazi kıyaslamasını eleştiren Juncker, “AB üyesi yolundaki bir ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından söylenen bu sözler asla kabul edilemez” diye konuştu.

Hollanda'nın Türk politikacılara giriş yasağını doğru bulduğunu söyleyen Juncker, “AB'nin Türkiye'yle üyelik müzakerelerini durdurması gerekmez mi” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bu, göstermelik bir tartışma. Zaten şu anda olmayan müzakereleri durdurarak, birinden hıncımızı almanın bir anlamı yok. Ancak çok açık olan ise, Türk hükümetinin anayasa referandumunda kullandığı dil, Avrupa konserinde çatlak bir ses olarak etki yapıyor. Ben ahenk düşkünüyüm ve bu tür tiz dil sürçmelerini sevmiyorum. Türkiye'nin AB üyeliği başarısızlığı, AB üyelerinin irade eksikliğinden değil, Türklerin AB standartlarını yerine getirmekteki isteksizliğinden kaynaklanır.”

İDAM CEZASI
AB Komisyonu Başkanı Juncker, AB'nin Türkiye'ye kırmızı çizgisinin idam cezasının yeniden getirilmesi olacağını söyledi ve “Eğer Türkiye'de idam cezası yeniden getirilirse, bu, üyelik müzakerelerinin kesilmesi anlamına gelir” diye konuştu.

Juncker, Avrupa'da yaşayan Türkleri Avrupa'nın bir parçası olarak niteledi ve “Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türkler bir sorunumuz yok. Onlar iyi uyum sağladılar ve refahımıza katkı sunuyorlar. Türk halkıyla hükümeti arasında büyük bir fark var” dedi. Türkiye AB arasındaki mülteci anlaşmasını da savunan Juncker, “Türkiye bu sözleşmeyi feshedemez. Ben bu tür tehditlere alışığım” diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiyeyi suçladı

 

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