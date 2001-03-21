AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'yi suçladı

Hollanda'nın Türk politikacılara giriş yasağını doğru bulduğunu söyleyen Juncker, “AB'nin Türkiye'yle üyelik müzakerelerini durdurması gerekmez mi” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bu, göstermelik bir tartışma. Zaten şu anda olmayan müzakereleri durdurarak, birinden hıncımızı almanın bir anlamı yok. Ancak çok açık olan ise, Türk hükümetinin anayasa referandumunda kullandığı dil, Avrupa konserinde çatlak bir ses olarak etki yapıyor. Ben ahenk düşkünüyüm ve bu tür tiz dil sürçmelerini sevmiyorum. Türkiye'nin AB üyeliği başarısızlığı, AB üyelerinin irade eksikliğinden değil, Türklerin AB standartlarını yerine getirmekteki isteksizliğinden kaynaklanır.”

İDAM CEZASI

AB Komisyonu Başkanı Juncker, AB'nin Türkiye'ye kırmızı çizgisinin idam cezasının yeniden getirilmesi olacağını söyledi ve “Eğer Türkiye'de idam cezası yeniden getirilirse, bu, üyelik müzakerelerinin kesilmesi anlamına gelir” diye konuştu.

Juncker, Avrupa'da yaşayan Türkleri Avrupa'nın bir parçası olarak niteledi ve “Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türkler bir sorunumuz yok. Onlar iyi uyum sağladılar ve refahımıza katkı sunuyorlar. Türk halkıyla hükümeti arasında büyük bir fark var” dedi. Türkiye AB arasındaki mülteci anlaşmasını da savunan Juncker, “Türkiye bu sözleşmeyi feshedemez. Ben bu tür tehditlere alışığım” diye konuştu.