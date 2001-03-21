ABD'den PYD'ye övgü: Oynadıkları role derin saygımız var

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, PYD'ye derin bir saygı duyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Rakka operasyonunda sahada ABD ve uluslararası koalisyonla işbirliği yapan PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye ABD yönetiminin derin saygısı olduğunu söyledi.

Toner, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında bilhassa Türkiye'yi yakından ilgilendiren konulara değindi.

Toner, “Şurası açık ki hem bu yönetim hem de önceki yönetimin Kürt savaşçıların IŞİD'e karşı oynadıkları role ilişkin derin saygıları var. Fedakârlıklarına büyük saygımız var. Ayrıca, yetenekli güçleri ile oynadıkları role büyük saygımız var” dedi.