ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı!

29.3.2017 - 09:27

Bugün Türkiye'ye gelecek olan Rex Tillerson ziyareti öncesi ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı geldi. Uyarıda ABD vatandaşlarının, "Türkiye'de terörist grupların artan tehdidi nedeniyle" uyarılırken, güneydoğu bölgelerine gitmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinden bir gün önce yayınlanan uyarıda, ABD vatandaşları "Türkiye'de terörist grupların artan tehdidi nedeniyle" uyarılırken, güneydoğu bölgelerine gitmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD hükümetine bağlı çalışanların seyahat kısıtlamalarının devam ettiği, bunun güneydoğu bölgeleri ve Adana'yı kapsadığı hatırlatıldı.

Türkiye'deki son terör saldırıları olan Reina saldırısı ve İnönü stadyumu yanındaki bombalı araç saldırısının hatırlatıldığı açıklamada, "Amerikan karşıtı söylemlerdeki artışın, bağımsız failleri ABD vatandaşlarına şiddet uygulamak konusunda teşvik edebileceği" de söylendi.

Tillerson, Türkiye’de Rakka’yı konuşacak

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusunda, Türkiye'deki terör saldırılarının, geniş katılımlı etkinliklerde, turistik bölgelerde, restoranlarda, gece kulüplerinde, ticari merkezlerde, ibadethanelerde, toplu ulaşım aktarma noktalarında ve otobüs, tren, vapur, metro gibi ulaşım araçlarında gerçekleşebileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye'de muhalefet liderleriyle görüşmeyecek

Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinden bir gün önce gerçekleşti. Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.

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