ABD'den YPG'ye ağır silah sevkiyatı başladı

31.5.2017 - 00:09

Washington, Türkiye'nin itirazlarına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısına silah sevkiyatına başladı.

Reuters haber ajansı, resmi açıklamaya göre silahların son 24 saatte yola çıktığını bildiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye ağır silahlar verilmesini bu ay başında onaylamıştı.

Washington'ın terör örgütü IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, bugün yaptığı açıklamada Rakka operasyonunun kısa sürede başlayacağını ilan etmişti.

Elinde tuttuğu en büyük kent Musul'dan silinmek üzere olan IŞİD, önümüzdeki günlerde yalnızca Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'ya sıkışacak.

ABD: RAKKA'YA OPERASYON KISA SÜREDE BAŞLAYACAK                  

ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk,  Suriye'de DEAŞ'a karşı Rakka operasyonunun kısa süre içinde başlayacağını  belirterek, (terör örgütü PYD/PKK'nın paravan örgütü) SDG ile çalışacaklarını  yineledi.İtalya'nın başkenti Roma’da Dışişleri Bakanlığının jandarma ile  işbirliği konferansında konuşan McGurk, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye değindi. McGurk, DEAŞ'ın Irak'ın Musul ilinin yalnızca 4 kilometrekaresini  kontrol ettiğini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki karargahı Rakka ilinde başlatılacak  operasyonla ilgili McGurk, "Burada da SDG ile birlikte çalışıyoruz ve Rakka’ya 2  kilometre mesafedeyiz. Operasyon yakında başlayacak. Operasyonun başlama tarihine  ilişkin bir şey diyemiyorum şu an ama oldukça yakın.” ifadelerini kullandı. McGurk'ün Suriye'de müttefik olarak nitelediği SDG, PYD/PKK'nın  Suriye'deki paravan örgütü olarak biliniyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Suriye'de silah ve lojistik  desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları, 12 Ekim 2015'te, SDG adı  altında bir araya getirmişti. ABD'nin güçlendirdiği SDG'nin militan ve yönetici  kadrosunun neredeyse tamamı, PYD/PKK'lılardan oluşuyor.

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