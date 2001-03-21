ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye’ye geliyor

29.3.2017 - 21:44

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 30 Mart 2017 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Sayın Bakanımızın davetlisi olarak 30 Mart 2017 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakan’ın Sayın Bakanımızla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır” denildi.

Açıklamada, Bakan Tillerson’un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin de öngörüldüğü belirtildi.

Musa Erdoğan

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