ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Meksika duvarı için öneri

ABD Dışişleri Bakanlığı, sınır güvenliğinin ağlanması için yapılması planlanan Meksika duvarı için öneride bulundu. Beyaz Saray, yapılması planlanan Meksika duvarı için 3 milyar dolar bütçe talep etti. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, duvar için, "İdeal olarak 9 metre yüksekliğe sahip olmalı ve ABD tarafına bakılan tarafta duvar, estetik açıdan hoş renkte olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması, Cuma gecesi çevrimiçi olarak yayınladığı bir belgede ise, "Duvarın yüksekliği 30 metre ve fiziksel olarak heybetli olmalıdır. Bununla birlikte, 18 metreden yüksek tasarımlar kabul edilebilir" açıklamasında bulundu.