ABD'nin yasağı için Hükümet'ten flaş hamle

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD'nin uçakta elektronik cihaz yasağına ilişkin ABD'li muhataplarına mektup gönderdi. Arslan, "Türkiye uluslararası güvenlik kurallarına uyuyor. İstanbul ve Ankara yasak kapsamından çıkarılmalı" dedi.
Mektupta, "Uygulama yolcunun uçuş konforunu olumsuz etkiliyor. İstanbul ve Ankara yasak kapsamından çıkarılmalı. Türkiye uluslararası güvelik kurallarına uyuyor" ifadeleri yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla başlatılan uygulama ile cep telefonundan büyük elektronik cihazların uçak kabinine alınması yasaklanmıştı.
Uygulama Türkiye’nin yanı sıra Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Amman (Ürdün), Cidde, Riyad (Suudi Arabistan), Doha (Katar), Kahire (Mısır), Kazablanka (Fas) ve Kuveyt'i (Kuveyt) kapsıyor.