ABD ve Suudi Arabistan silah anlaşmasının detayları

ABD ve Suudi Arabistan silah anlaşmasının detayları
13.6.2017 - 09:57

Riyad'da imzalanan 100 milyar dolarlık silah anlaşmasının detayları ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi. Riyad'a giderek Kral Selman ile bir araya gelen Trump, 100 milyar dolarlık silah anlaşmasına imzayı attı.

TAM LİSTE

ABD medyası, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmanın detaylarına ulaştı.

Defense News'in haberine göre; 2023-2036 yılları arasında Suudi Arabistan'a 13,5 milyar dolar karşılığında 7 THAAD bataryası gönderilecek.

SAVUNMA SİSTEMLERİ MODERNİZE EDİLECEK

Suudilere 5 milyar dolarlık bir bedelle 5 farklı akıllı mühimmat satacak olan Amerika, Patriot savunma sistemlerini de 7 milyar dolar karşılığında modernize edecek.

UÇAKLAR, GEMİLER...

16 milyar doları da Lockheed Martin KC-130, Lockheed C-130 Hercules ve F-15 tipi uçaklara ayıran anlaşmaya göre; Lockheed Martin tarafından imal edilecek 6 gemi için 6 milyar dolar ödenecek.

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