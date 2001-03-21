Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş Gülen açıklaması

6.6.2017 - 12:53

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "FETÖ elebaşı Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması ABD'den iadesine engel değil. Türkiye'nin yargılama hakkı mahfuzdar" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın dün Resmi Gazete'de yayımlanan 130 kişilik 'yurda dön' çağrısında FETÖ elebaşı Gülen ve HDP'li 2 vekilin adı yer alıyord.Adalet Bakanı Bozdağ, Ak Parti Grup Toplantısı öncesi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in adının, Resmi Gazete'de yayımlanan vatandaşlıktan çıkarma ilanında yer almasına ilişkin  konuştu. Bozdağ şunları söyledi: "FETÖ terör örgütü kurucusu, yöneticisi, teröristbaşı Gülen'in iadesinden vazgeçildiği anlamına gelmez. Şu anda ABD ile ilişkilerin ana gündemi FETÖ'nün geçici tutuklanması ve arkasından Türkiyeye iade edilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız, Adalat Bakanı olarak ben ve Amerikalı muhattapları ile görüşen bütün Bakanlarımızın ana gündemlerinden bir tanesi geçici tutuklanması, Türkiye'ye iadesidir. Türkiye bundan vazgeçmiş değil, vazgeçmesi de mümkün değil. Türkiye olarak biz teröristbaşı Gülen'i eninde sonunda Türkiye'ye getireceğiz. Türk yargısının huzuruna çıkaracağız. Türk Milleti adına Türk  yargısı ondan yaptıklarının hesabını soracaktır. Belki şu anda bu olmadı ama bu eninde sonunda gerçekleşecektir. Türkiye'nin bundan vazgeçmesi asla söz konusu değildir. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili şu anda bir prosedür işliyor. Ama diyelim ki İçişleri Bakanlığı ilana çıktı, bu ilan süresinde dönmediği zaman vatandaşlaıktan çıkarılması otomatik değil. Bu Bakanlar Kurulu'nun takdirine bağlı bir şey. Bakanlar Kurulu çıkarıp çıkarmayacağına kendi ayrıca karar verecektir. Kaldı ki henüz şu anda böyle bir alınış karar da yoktur ve yargılama hakkı Türkiye'nin her şartta mahfuzdur. Türkiye'nin yargılama hakkının ortadan kalkması hiçbir şartta söz konusu değildir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanıp kullanmamak Bakanlar Kurulu'nun takdirinde olan bir konu. Yani kullanır mı, kullanmaz mı? O şimdiden kestirilemez diyorum. Vatandaşlıktan çıkartılması iade edilmesine engel değildir."

TASARILAR BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ 

Uyum yasalarıyla ilgili de konuşan Bakan Bozdağ, "Hakimler ve Savcılar Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kanunu, Danıştay Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu, İdari Yargılama Usul Kanunu, Askeri Ceza Kanunu ve Askeri yargıya ilişkin uyum tasarısı hazırlandı, Başbakanlığa gönderildi önümüzdeki pazartesi muhtmelen Bakanlar kurulu gündemine gelecek ve ondan sonra meclise getririlecek. Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra yasalaşacak. Bu tatile girmeden önce inşallah bu yasaların çıkmasını planlıyoruz. Ramazan Bayramından sonra da çalışabiliriz" dedi. Bekir Bozdağ şöyle devam etti: "Biliyorsunuz daha önce KHK ile bir değişiklik yaptık. Orada kaçak konusu söz konusuydu. Kaçaklar eskiden kovuşturma aşamasında belli davetlere uymazsa kaçak pozisyona düşüyordu. Şimdi soruşturma aşamasında da kaçak pozisyonuna düşmesini sağlayan bir düzenleme yaptık. Bunun ana amacı soruşturmadan kaçan kişinin adli mercilere gelip teslim olmasını, kendilerine yöneltilen suçlamalara cevap vermesini sağlamak, adli süreçlerin uzatılmasını önlemektir. Bu maksatla yapıldı."

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