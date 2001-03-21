Adalet Bakanı Bozdağ patladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Siz bu 800 hakimin ismini niye saymadınız? 800 AK Partili hakim varsa, namuslu ve dürüst olan biri bunları dağıtır, buradaki millete gösterir. 800 hakim ve savcı adayının ismini istiyorum. Siz bu isimleri verin, bu saatten itibaren milletvekilliğinden istifa ediyorum” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel tarafından verilen gensorunun gündeme alınıp alınmaması görüşüldü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa’nın dışarıdan hakim ve savcılara talimat almayı yasakladığını belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hakim ve savcıların suçlandığını ve onların haksız şekilde suçlandığını ifade etti. Bozdağ, “Kendi istediği gibi karar veren hakimleri ‘namuslu, bağımsız hakim’, kendi kabul etmediği şekilde karar veren hakimi ‘kötü’, namuslarıyla, iffetleriyle alay edecek, onları iftira edecek, suç işleyecek biçimde hakim yapıyorlar, ondan sonra konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

"800 İSMİ VERİN, BU SAATTEN SONRA İSTİFA EDİYORUM"

Bozdağ, AK Partili 800 hakimi niye saymadıklarını sorgulayarak, “Siz bu 800 hakimin ismini niye saymadınız? 800 AK Partili hakim varsa, namuslu ve dürüst olan biri bunları dağıtır, buradaki millete gösterir. 800 hakim ve savcı adayının ismini istiyorum. Siz bu isimleri verin, bu saatten itibaren milletvekilliğinden istifa ediyorum. Namuslu ve dürüst biriyseniz, siz istifa ediyor musunuz? 3-5 tane isim getirip, ‘800’ü AK Partilidir’ diye algı operasyonu yapmak siyasetçiye yakışmaz. Yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz. Bunlar hakim ve savcı adayıdır” dedi.

Bozdağ, her partide görev yapmış insanların olduğunu söyleyerek, “Liyakata baktık. Yargının siyasallaşmasından en çok zarar gören biz olduk. Partimize siyasallaşmış yargı kapatma davası açtı. Bakanlarımıza, hükümetimize siyasallaşmış yargı kumpas kurdu, en büyük bedeli biz ödedik. Onun için ‘yargıya siyaset bulaşmasın’ diye uğraşıyoruz. Yasayı değiştirdik, siyasete girenlerin hakim ve savcılardan mesleğe dönüşünü kapattık. Bunun adımlarını attık” şeklinde