Adana’da termometreler 46 dereceyi gösterdi

Adana’da termometreler 46 dereceyi gösterdi
8.6.2017 - 20:53

Adana`da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Gençler ve çocuklar sulama kanalı ile barajlara girerek serinlemeye çalışırken, vatandaşlar parklara akın etti.

Sıcak havanın etkisi altına giren Adana`da bugün termometreler 46 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar, boğulma tehlikesine aldırış etmeden sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

Sıcaklar nedeniyle kentte sokaklar boşalırken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise parklarda ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise parklarda yatarak vakit geçirdi.

Adana`da hava sıcaklığının yarın 34 derece olacağı ve daha sonra mevsim normallerine dönmesinin beklendiği öğrenildi.

 

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Adana’da termometreler 46 dereceyi gösterdi Adana’da termometreler 46 dereceyi gösterdi Adana’da termometreler 46 dereceyi gösterdi Adana’da termometreler 46 dereceyi gösterdi
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