AK Parti 20 maddede evet’i anlattı

AK Parti, 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumu için başta CHP olmak üzere 'hayırcı' cephenin yalanlarına karşı yeni broşürler bastırdı.

"Cumhuriyetimiz güçleniyor, ekonomimiz büyüyor", "Milletimiz kazanıyor, Türkiye kazanıyor" gibi yeni sloganların da yer aldığı yeni broşürlerde AK Parti 'evet'i 20 maddede anlattı. İşte o 20 madde:

Çift başlılık ortadan kalkıyor, geçmişte görülen Cumhurbaşkanı-Başbakan uyumsuzluğu ve bundan kaynaklı krizler tarihe karışıyor.

Kurulacak hükümete güvenoyunu sandıkta bizzat millet veriyor. 5 yıl kesintisiz istikrar dönemleri geliyor.



Yasama ile yürütme henüz sandıkta ayrılıyor. Meclisi de hükümeti de millet seçiyor.

Rejim değil, sistem değişiyor. Üniter yapımız güvence altına alınıyor, Cumhuriyetimiz güçleniyor.

Hükümet icraat ve hizmet üretiyor. Meclis kanun hazırlayıp çıkarıyor, millet adına Cumhurbaşkanı ve hükümeti denetliyor.

İstikrar kalıcı oluyor, demokrasi güçleniyor. Güven ve huzur artıyor.

Hükümet daha hızlı karar alıyor, daha büyük ve daha çok icraat yapıyor. Yeni dev projeler hayata geçiyor.

Ekonomi büyüyor. Yatırımlar artıyor, yeni iş imkânları doğuyor, işimiz gücümüz çoğalıyor.

Terörle mücadelemiz güç kazanıyor. Milli savunma sanayimiz büyüyor, terör örgütlerinin kökü kazınıyor.

Türkiye örnek ve öncü ülke haline geliyor. Dünyada daha çok söz ve hak sahibi oluyor.

Uyum ve uzlaşma kültürü geliyor. Demokratik reformlar hızlanıyor.

Bürokrasi azalıyor, hizmetler artıyor. Kurumlar çağın ihtiyaçlarına göre hızla yenileniyor. Esnafın, KOBİ'nin, yatırımcının önündeki engeller kalkıyor, daha çok iş, daha çok üretim imkânı geliyor.

Bağımsız ve tarafsız yargı geliyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesi güçleniyor.

Gençlerin demokrasiye ve siyasete katılımı artıyor. Temsilde adalet geliyor.

Cumhurbaşkanına, yardımcılarına ve bakanla cezai ve hukuki sorumluluk geliyor. Meclisin denetleyici yetkileri güçleniyor.

Erken seçim krizleri tarihe karışıyor. Daha akılcı, daha sorumlu bir siyaset anlayışı geliyor.

Askeri yargı kalkıyor, asker-sivil ayrımı bitiyor. Herkes aynı yargı kurumlarına tabi oluyor.

Artan nüfusun Meclis'te temsili sağlanıyor. Vatandaşımız kendi ilinde daha fazla vekile kavuşuyor.



Sıkıyönetim uygulaması tümden kaldırılıyor. Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulu'nun denetimine açılıyor.

Vesayetçi yapıların yargıya sızması önleniyor. Yargı güçleniyor.

Eda Işık - Sabah