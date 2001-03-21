AK Parti FETO tahliyelerine isyan etti

1.4.2017 - 00:23

Bülent Turan'dan FETÖ tahliyelerine sert tepki

FETÖ medya yapılanmasıyla ilgili davalarda 21 isme tahliye verilmesi tepkilere neden oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, verilen tahliye kararının 15 Temmuz şehit ve gazilerine büyük haksızlık olacağını ifade etti.

Twitter hesabından kararı değerlendiren Bülent Turan; "Terör örgütü adına haber yapmak,algı operasyonuna girişmek gazetecilik değildir.Cumhurbaşkanını asmakla tehdit etmek"basın faaliyeti"olamaz! Millet adına karar veren mahkemeler Fetöcülüğüyle gurur duyanlara hakettikleri cezaları verecektir/vermelidir. Aksi tutum ve kararlar idam diye meydanları inleten aziz millete, 15 Temmuz şehit ve gazilerine büyük haksızlık olacaktır" dedi.

BÜLENT TURAN
 
@turanbulent

Terör örgütü adına haber yapmak,algı operasyonuna girişmek gazetecilik değildir.Cumhurbaşkanını asmakla tehdit etmek"basın faaliyeti"olamaz!

Millet adına karar veren mahkemeler Fetöcülüğüyle gurur duyanlara hakettikleri cezaları verecektir/vermelidir.

Aksi tutum ve kararlar idam diye meydanları inleten aziz millete, 15 Temmuz şehit ve gazilerine büyük haksızlık olacaktır.

18:10 - 31 Mar 2017

 

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret