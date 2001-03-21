AK Parti FETO tahliyelerine isyan etti

Bülent Turan'dan FETÖ tahliyelerine sert tepki

FETÖ medya yapılanmasıyla ilgili davalarda 21 isme tahliye verilmesi tepkilere neden oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, verilen tahliye kararının 15 Temmuz şehit ve gazilerine büyük haksızlık olacağını ifade etti.

Twitter hesabından kararı değerlendiren Bülent Turan; "Terör örgütü adına haber yapmak,algı operasyonuna girişmek gazetecilik değildir.Cumhurbaşkanını asmakla tehdit etmek"basın faaliyeti"olamaz! Millet adına karar veren mahkemeler Fetöcülüğüyle gurur duyanlara hakettikleri cezaları verecektir/vermelidir. Aksi tutum ve kararlar idam diye meydanları inleten aziz millete, 15 Temmuz şehit ve gazilerine büyük haksızlık olacaktır" dedi.

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