AK Parti grubu öncesi arama krizi çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkan olarak ilk kez kürsüye çıkacağı AK Parti’nin bugünkü Meclis grubu öncesi arama gerilimi yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı korumaları, Erdoğan’ın gelişi öncesinde toplantının yapılacağı salonda bomba köpeğinin de kullandıldığı güvenlik araması yapmak istedi. Korumalar, bunun için de o sırada salonda bulunan eski milletvekilleriyle birlikte vekilleri için yer tutan danışmanlardan dışarı çıkmalarını istedi. Salondaki eski milletvekilleri dışarı çıkarılmak istenmelerine itiraz ederken, danışmanlar da alkışlı ıslıklı tepki gösterdi.