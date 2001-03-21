AK Parti MYK toplantı tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı 6 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk AK Parti MYK toplantısının tarihi belli oldu.
6 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Toplantı 6 Haziran Salı günü saat 14:00'te yapılacak.
MKYK, 29 MAYIS'TA TOPLANMIŞTI
AK Parti'nin yeni MYK'sı, 29 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK'nın ardından açıklanmıştı. MYK listesini, AK Parti'nin yeni sözcüsü Mahir Ünal açıklamıştı.