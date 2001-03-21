AK Parti'nin yeni A takımının görevleri belli oldu

30.5.2017 - 00:12

AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım olurken, parti sözcülüğüne Mahir Ünal getirildi.

AK Parti’nin yeni sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı. İşte Ünal’ın sözlerinden satır başları:

Yeni MYK’mızı sizlerle paylaşacağım…

AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş

Seçim işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık

Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Fatih Şahin

İnsan haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı

Mali ve İdari İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat DEmiröz

Çevre Şehir ve kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Genel Sekreter Abdülhamit Gül

Parti Sözcüsü Mahir Ünal

SORU & CEVAP

-Yarınki grup toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yapacak? Kabine değişikliği olacak mı?

Yarın grup toplantısını Sayın cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek.

Kabine değişikliği Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Başbakanımızın değerlendireceği bir konu.

 

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