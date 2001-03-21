AK Parti Ramazan ayından sonra kampa giriyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “AK Parti geleneği haline gelen istişare toplantılarımızı Ramazan’dan sonra gerçekleştireceğiz. 1 Temmuz’da il başkanları, sadece il başkanları, kadın kolları ve gençlik kollarının katılacağı il başkanları toplantısı gerçekleştireceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Yürütme Kurulunun gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ünal, bugün MYK’da özellikle yeni dönem çalışmaların üzerinde durulduğunu belirterek, “Tabii yeni dönem çalışmalar bakanlık, teşkilat, belediyeler düzeyinde önümüzdeki süreçte ilk 180 gün içerisinde yapılması gerekenler ve bunların planlanmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Bunun parti ayağında özellikle 2017 sonuna kadar bütün ilçe kongrelerimizin tamamlanması hedeflenmekte ve tabii bir AK Parti geleneği haline gelen istişare toplantılarımızı Ramazan’dan sora gerçekleştireceğiz ve 1 Temmuz’da il başkanları, sadece il başkanları, kadın kolları ve gençlik kollarının katılacağı il başkanları toplantısı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Katar’la bazı ülkelerin diplomatik ilişkilerini kesmesi konusunun da MYK’da gündeme geldiğine işaret eden Ünal, Erdoğan’ın Katar’la yaşanan soruna ilişkin hem Kuveyt hem de Ürdün’le yaptığı telefon görüşmeleri olduğunu belirtti.

Ramazan’dan sonra yapılacak toplantının AK Parti kampı şeklinde olacağını anlatan Ünal, her ay yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın 1 Temmuz’da gerçekleştirileceğini ama bunun sadece teşkilat kademesiyle yapılacağını ifade etti. Kampın adresinin araştırılacağını kaydeden Ünal, Kızılcahamam ya da Afyon olup olmayacağı konusuna karar verileceğini dile getirdi.