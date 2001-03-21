AK Partili vekil Ayhan Sefer Üstün, Hollanda’da referandumu anlattı

19.3.2017 - 15:24

 

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Hollanda’da gurbetçiler ile buluştu, onlara referandumu anlattı

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Hollanda’nın Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht kentlerinde gurbetçiler ile buluştu. Ziyaret ile ilgili değerlendirmede bulunan Üstün, “Türkiye’de nasılsa, burada da teşkilat mensubu arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkla sohbet ediyor, cami toplantıları düzenliyor, ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan insanlık dışı, insan haklarını askıya alan olaylar sonrası vatandaşlarımızın yalnız olmadığını, vatandaşlarımıza her şartta sahip çıkacağımızı burada da ifade ettik. Baskılar bizi yıldıramayacaktır” dedi.

Yaklaşan referanduma değinen Üstün, “Hollanda’da daha önce Türkiye seçimlerine çok büyük katkılar sağlanmıştır. Türk vatandaşlarımızın sandığa gitme oranları yüzde 52 şeklindedir. Bu katılımda en son vatandaşlarımız yüzde 72 oyla teveccühlerini AK Parti’den yana kullanmışlardır. Bu puanın daha da yükseğe çıkması için tüm Avrupa teşkilatları olarak büyük gayret sarf edeceğiz. Teşkilat ve vatandaşlarımızın yanında olacağız. Her zaman burada olacağız. Polis şiddetiyle yaralanmış kardeşlerimizi de evlerinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Avrupa’daki Türk kardeşlerimiz asla yalnız değildir” diye konuştu.

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