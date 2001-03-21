AK Partili vekil uyardı!.. Kılıçdaroğlu FETO'nun rehini

2.6.2017 - 00:14

AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gülen cemaati tarafından rehin alındığını iddia etti.

Katıldığı bir televizyon programında söz alan Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ argümanları üzerinde siyaset yürüttüğünü iddia etti.

'KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ'DEN KURTARILMASI GEREK'

Tayyar, şöyle konuştu: "Şu an Kılıçdaroğlu FETÖ'ye rehin. FETÖ'yle mücadele ederken bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den kurtarılması gerekiyor. Kılıçdaroğlu FETÖ argümanları üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor."

'YARGININ İÇ YÜZÜYLE ALAKALI GERÇEK BİLGİLER AKTARILMIYOR'

Öte yandan Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili gerçek bilgilerin aktarılmadığını da öne sürdü: "15 Temmuz gecesini evde koltuğunda geçirenler bugün ahkam kesiyor. Türkiye'nin her yerinde görülen çatı davalarında bir problem var. FETÖ borsası var! Kimi savcı, hakim, avukatlar bu süreci rant sürecine dönüştürüp para kazandı. Cumhurbaşkanımız'a yargının iç yüzüyle alakalı gerçek bilgiler aktarılmıyor" ifadelerini kullandı.

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