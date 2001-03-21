Akın akın gidiyorlar

Akın akın gidiyorlar
12.6.2017 - 21:02

Ramazan Bayramını ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkışları devam ediyor. 1 Haziran’da başlayan çıkışlarda bugüne kadar 25 bin Suriyeli ülkelerine geçti.

Jandarma ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nün aldığı önlemlerle Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelen Suriyelilerin AFAD’dan verilen yabancı tanıtım belgesi veya pasaportlarının kayıtları yapılarak çıkış işlemleri gerçekleştiriliyor.
Ramazan ve Kurban Bayramı’nı da ülkesinde geçirmeyi planladığını belirten Ahmet Zua, iç savaş nedeniyle geldikleri Türkiye’de huzur içinde yaşadıklarını söyledi. Zua, “Ramazan ve bayram izni verildi. Gidip tekrar gelebileceğiz. İsteyenler Kurban Bayramını da Suriye’de geçirebilecekler. Bize yakınlarımızla bayramlaşma imkanı veren Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye’de yaşayan ve Suriye’deki yakınlarını ziyaret etmek ve hem ramazanı hem de bayramı ülkesinde geçirmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan Mustafa Teno, Bursa’dan geldiğini söyleyerek, “Tatili annem babam ve kardeşlerimle geçirmek istedim. Verilen izni de en iyi şekilde değerlendirmek için Suriye’ye gidiyorum. Gümrüklerde işlerimiz yapılıyor ve çıkışlarımız da sağlanıyor” diye konuştu.

Hatay Valiliği tarafından planlanan takvim çerçevesinde çıkışlar, 23 Haziran gününe kadar devam edecek.
Sabah saat 08.00’de Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler yanlarında eşleri, çocukları ve götürebildikleri eşyaları ile birlikte geçtikleri gümrük sahasında polis kontrolünden sonra ülkelerine gidiyor.

Ecevit Cemiloğlu

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