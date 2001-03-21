Akın Öztürk: 50 çapulcuyu temizleyemedik

Yurtta Sulh Konseyi'nin 1 numarası olan Öztürk'ün "düştüğümüz duruma bak 50 tane çapulcuyu temizleyemedik" sözleri iddianamede yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede, darbeci Akın Öztürk'ün karargahta olduğuna tanıklık eden kişilerinde ifadelerine yer verildi.
Tanıklardan biri olan M.A., ifadesinde 15 Temmuz günü Akın Öztürk'ün karacı bir tümgenerale "düştüğümüz duruma bak 50 tane çapulcuyu temizleyemedik." şeklinde konuştuğunu beyan etti.
(Akın Öztürk'ün karargahtaki ilk görüntüsü)