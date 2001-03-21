Akın Öztürk: 50 çapulcuyu temizleyemedik

"50 TANE ÇAPULCUYU TEMİZLEYEMEDİK"

Tanıklardan biri olan M.A., ifadesinde 15 Temmuz günü Akın Öztürk'ün karacı bir tümgenerale "düştüğümüz duruma bak 50 tane çapulcuyu temizleyemedik." şeklinde konuştuğunu beyan etti.

(Akın Öztürk'ün karargahtaki ilk görüntüsü)