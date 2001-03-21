Akıncı iddianamesi!.. İşte isim isim Ankara'yı bombalayan hainler

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi. İddianamede, bir numara, teröristbaşı Gülen, iki numara Adil Öksüz, üç numara Kemal Batmaz. Darbe girişiminin askeri sorumlusu Akın Öztürk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım şikayetçiler arasında. İşte 4 bin 658 sayfadan oluşan iddianamenin detayları...
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi.
DARBE GİRİŞİMİNİN YÖNETİM MERKEZİ AKINCI ÜSSÜ
Kocaman, yaptığı açıklamada,
* 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi kapsamında, teşebbüsün yönetim merkezi Akıncı Üssü'nden bu faaliyete katılanlarla ilgili yürütülen soruşturmanın bitirildiğini belirtti.
* Soruşturma dosyası kapsamsında, bir orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş, 6'sı yönetici 10 sivil olmak üzere 481 sanığın bulunduğunu kaydeden Kocaman, ilk 3 sanığın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adil Öksüz ve Kemal batmaz olduğunu vurguladı.
* İddianamenin, 570 klasör ve 4 bin 658 sayfadan oluştuğuna dikkati çeken Kocaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM'nin bombalanmasında mağdur olan milletvekillerinin şikayetçi sıfatıyla yer aldığını anlattı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA, İDDİANAMEYE KONU OLAN OLAYLAR ŞÖYLE SIRALANDI:
"TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve yakınının uçakla bombalanması, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından 'Gören' ve askeri kargo uçaklarıyla Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 uçaklarıyla darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapılarak, darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, İstanbul'a gidilip darbe karşıtı komutanların Ankara Akıncı Üssü'ne kaçırılmasıyla girişime katılınması, İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığından, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Genelkurmay Karargahı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi."
HANGİ FETÖ'CÜ HAİN NEREYİ BOMBALADI?
* İddianamede, darbe girişimi günü yaşanan olaylara da yer verildi. Buna göre, saat 23.18'de Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bombalandığına dikkati çekilen iddianamede, sanıklar Mustafa Azimetli ile Ekrem Aydoğdu'nun kullandıkları "94-0105" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla tam isabetle vurabilmek için lazer poduyla işaretleme yaptığı belirtildi.
* Sanık Ertan Koral ile Mehmet Çetin Kaplan'ın, "Aslan-1-2" kodunu kullanan "94-0110" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında 7 kişiyi şehit ettikleri, 5 kişiyi yaraladıkları, 6 kişinin malına zarara verdikleri bilgisinin yer aldığı iddianamede, Havacılık Daire Başkanlığında 40 milyon lira değerinde zararın oluştuğu vurgulandı.
* İddianamede, sanık Hüseyin Türk'ün "Aslan-3" kodunu kullanan "93-0691" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla pilot Uğur Uzunoğlu ile saat 24.00'te bir "GBU-10" bombasını Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığına attığı anımsatılarak, zanlıların 44 kişiyi şehit ettikleri, 36 kişiyi yaraladıkları, 36 kişinin malına zarar verdikleri, Özel Harekat Daire Başkanlığında 6 milyon 341 bin 879 lira zarara neden olduğu tespitine yer verildi.
* İlhami Aygül ile pilot Mehmet Yurdakul'un 16 Temmuz'da saat 00.56'da "Aslan-4 1" koduyla kullandıkları "94-1562" kuyruk numaralı uçakla Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına 2 bomba attıklarının bildirilen iddianamede, bunun ardından 2 kişinin şehit olduğu, 38 kişinin yaralandığı, bir kişinin de malına zarar verildiği aktarıldı. İddianamede, bombalama eylemi sonucunda Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında 7 milyon 349 bin 500 liralık hasar meydana geldiğine işaret edildi.
* İddianamede, sanık Mustafa Özkan'ın "Aslan-4 2" koduyla kullandığı "94-0091" kuyruk numaralı uçakla saat 00.56'da 2, saat 01.18'de ise bir bomba atıldığı kaydedildi.
TÜRKSAT'TA 7, TBMM'DE 19 MİLYON LİRALIK HASAR OLUŞTU
* Sanık Hüseyin Türk'ün "Aslan-6" koduyla kullandığı "93-0663" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla TÜRKSAT tesislerine 16 Temmuz'da saat 03.14, 03.15, 03.17 ve 03.19'da 4 "MK-82" bombası attığı anlatılan iddianamede, bu nedenle tesislerde 7 milyon 27 bin 655 lira değerinde hasar oluştuğu vurgulandı.
* Hasan Hüsnü Balıkçı ve pilot Uğur Uzunoğlu'nun "Aslan-5" koduyla kullandığı "94-0105" kuyruk numaralı F-16 savaş uçağıyla TBMM'ye saat 02.35'te ilk bombanın atıldığı belirtilen iddianamede, ayrıca Türk'ün kullandığı uçakla saat 03.24 ve 03.25'te TBMM'ye 2 bomba atıldığı bildirildi. İddianamede, bu eylem kapsamında, 32 kişinin yaralandığı, 7 kişinin malının zarar gördüğü ve 19 milyon 472 bin 380 liralık hasar meydana geldiği aktarıldı.
* Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparka sanık Müslim Macit'in "Aslan-6" koduyla kullandığı "93-0671" kuyruk numaralı F-16 savaş uçağıyla 2 bomba atıldığına dikkati çekilen iddianamede, bu sırada 15 kişinin şehit olduğu, 7 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin de malının zarar gördüğünü bildirildi.
* İddianamede, "Uçakla bombalama eylemleri sonucunda 68 vatandaşın şehit olduğu, ayrıca Akıncı Üssü nizamiyelerinde de 9 vatandaşın şehit edildiği, soruşturma kapsamında toplam 77 vatandaşın şehit olduğu, 222 vatandaşın yaralandığı, 96 vatandaşın malının zarar gördüğü anlaşılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
TAM 11 PİLOT KENDİ VATANDAŞINI BOMBALADI
Darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında 25 pilotun F-16 uçağı kullandığı, bunlardan 11'nin bombalama faaliyetlerini gerçekleştirdiğinin anlatıldığı iddianamede, 2 pilotun girişim sırasında İstanbul üzerinde de alçak uçuş yaptığı, 2 pilotun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildiği ifade edildi.
İddianamede, diğer 10 pilotun Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığının belirlendiğine vurgu yapıldı.
Darbe girişimi sırasında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından 8 askeri kargo uçağının Şırnak, Siirt, Hatay ve Denizli Çardak'tan askeri helikopter ve komandoları Ankara'ya getirmek üzere havalandığının aktarıldığı iddianamede, ayrıca Kayseri'den hedefleri tespit edip koordinatlarını F-16 uçaklarına bildirme kabiliyetine sahip 2 "Gören" uçağının Akıncı Üssü'ne getirildiği belirtildi.
DİYARBAKIR'DAN 6 UÇAK İZİNSİZ KALKIŞ YAPTI
İddianamede, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından 6 F-16 savaş uçağının izinsiz kalkış yaptığı ve Ankara üzerinde alçak uçuş yaparak, Akıncı Üssü'ne indikleri ve darbe girişimine katıldıkları kaydedildi.
Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından ise 3 tanker uçağının izinsiz kalkış yaptığının vurgulandığı iddianamede, bunların darbeye teşebbüs faaliyetlerine katılan F-16 savaş uçaklarına Akıncı Üssü'nde yakıt ikmali yaptıkları kaydedildi.
45 FETÖ'CÜYE 303'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, terör örgütünün 45 yöneticisi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
ADİL ÖKSÜZ, EŞİ, KARDEŞİ VE KAYINBİRADERİNİN BYLOCK KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullandığı tespiti yer aldı.
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün FETÖ/PDY mensuplarınca örgüt iletişimi amacıyla oluşturulan ByLock yazılımını kullandığı, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullanıcısı olduklarının anlaşıldığı tespiti yer aldı.
21 TEMMUZ'DA ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN ARANDI
Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 21 Temmuz 2016 saat 10.22'de ABD Başkonsolosluğu'ndan arandığı, Öksüz'ün telefona yanıt vermediği, görüşmenin yapılamadığının belirlendiği kaydedildi.
19 TEMMUZ'DA SAKARYA AKYAZI'DAKİ BAZ İSTASYONUNU KULLANDI
İddianameye göre, Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 18 Temmuz 2016'da saat 08.01'de Esenboğa Havalimanındaki, saat 09.27'de ise Sabiha Gökçen Havalimanındaki baz istasyonundan hizmet aldığı tespit edildi. Öksüz, aynı gün saat 11.10 ve 22.48'de İstanbul Üsküdar, saat 23.47'de İstanbul Atatürk Mahallesinde baz hizmeti aldıktan sonra ertesi gün, 19 Temmuz'da saat 12.43'te Sakarya Akyazı'daki baz istasyonunu kullandı.
19 AĞUSTOS 2014'TE BYLOCK PROGRAMINI YÜKLEDİ
İddianamede, Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 19 Ağustos 2014'te ByLock programını yüklediği ve kullandığının ortaya çıktığı belirtildi.