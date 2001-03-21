Akıncı iddianamesi!.. İşte isim isim Ankara'yı bombalayan hainler

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi. İddianamede, bir numara, teröristbaşı Gülen, iki numara Adil Öksüz, üç numara Kemal Batmaz. Darbe girişiminin askeri sorumlusu Akın Öztürk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım şikayetçiler arasında. İşte 4 bin 658 sayfadan oluşan iddianamenin detayları...

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi.

DARBE GİRİŞİMİNİN YÖNETİM MERKEZİ AKINCI ÜSSÜ

Kocaman, yaptığı açıklamada,

* 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi kapsamında, teşebbüsün yönetim merkezi Akıncı Üssü'nden bu faaliyete katılanlarla ilgili yürütülen soruşturmanın bitirildiğini belirtti.

* Soruşturma dosyası kapsamsında, bir orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş, 6'sı yönetici 10 sivil olmak üzere 481 sanığın bulunduğunu kaydeden Kocaman, ilk 3 sanığın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adil Öksüz ve Kemal batmaz olduğunu vurguladı.

* İddianamenin, 570 klasör ve 4 bin 658 sayfadan oluştuğuna dikkati çeken Kocaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM'nin bombalanmasında mağdur olan milletvekillerinin şikayetçi sıfatıyla yer aldığını anlattı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA, İDDİANAMEYE KONU OLAN OLAYLAR ŞÖYLE SIRALANDI:

"TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve yakınının uçakla bombalanması, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından 'Gören' ve askeri kargo uçaklarıyla Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 uçaklarıyla darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapılarak, darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, İstanbul'a gidilip darbe karşıtı komutanların Ankara Akıncı Üssü'ne kaçırılmasıyla girişime katılınması, İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığından, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Genelkurmay Karargahı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi."

HANGİ FETÖ'CÜ HAİN NEREYİ BOMBALADI?

* İddianamede, darbe girişimi günü yaşanan olaylara da yer verildi. Buna göre, saat 23.18'de Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bombalandığına dikkati çekilen iddianamede, sanıklar Mustafa Azimetli ile Ekrem Aydoğdu'nun kullandıkları "94-0105" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla tam isabetle vurabilmek için lazer poduyla işaretleme yaptığı belirtildi.

* Sanık Ertan Koral ile Mehmet Çetin Kaplan'ın, "Aslan-1-2" kodunu kullanan "94-0110" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında 7 kişiyi şehit ettikleri, 5 kişiyi yaraladıkları, 6 kişinin malına zarara verdikleri bilgisinin yer aldığı iddianamede, Havacılık Daire Başkanlığında 40 milyon lira değerinde zararın oluştuğu vurgulandı.

* İddianamede, sanık Hüseyin Türk'ün "Aslan-3" kodunu kullanan "93-0691" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla pilot Uğur Uzunoğlu ile saat 24.00'te bir "GBU-10" bombasını Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığına attığı anımsatılarak, zanlıların 44 kişiyi şehit ettikleri, 36 kişiyi yaraladıkları, 36 kişinin malına zarar verdikleri, Özel Harekat Daire Başkanlığında 6 milyon 341 bin 879 lira zarara neden olduğu tespitine yer verildi.

* İlhami Aygül ile pilot Mehmet Yurdakul'un 16 Temmuz'da saat 00.56'da "Aslan-4 1" koduyla kullandıkları "94-1562" kuyruk numaralı uçakla Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına 2 bomba attıklarının bildirilen iddianamede, bunun ardından 2 kişinin şehit olduğu, 38 kişinin yaralandığı, bir kişinin de malına zarar verildiği aktarıldı. İddianamede, bombalama eylemi sonucunda Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında 7 milyon 349 bin 500 liralık hasar meydana geldiğine işaret edildi.

* İddianamede, sanık Mustafa Özkan'ın "Aslan-4 2" koduyla kullandığı "94-0091" kuyruk numaralı uçakla saat 00.56'da 2, saat 01.18'de ise bir bomba atıldığı kaydedildi.