Akıncılar'da Fethullah Gülen için karakol inşa ediliyormuş

31.3.2017 - 16:54

Akıncı Üssü iddianamesine göre Gülen 25 Temmuz'da Türkiye'ye gelip üste inşa edilen yeni bir yapıyı kullanarak emir ve talimat verecekti.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianameyle ilgili görüntüler basına dağıtıldı.

Görüntülerde Gülen'in 25 Temmuz'da Türkiye'ye gelerek Akıncılar üssünde inşa edilen yeni bir yapıyı kullanacağı belirtidi.

İddianamede "15 Temmuz 2016 tarihinde darbecilerin merkezi olarak kullandığı Akıncı 4. Ana Jet Üssünde, komutanlık binasının yan tarafında yaptırılmaya başlayan ve darbeciler başarılı olsaydı 25 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'ye gelecek olan terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in kullanacağı yapının görünümü" ifadesine yer verildi.

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