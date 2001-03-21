AKP standındaki başörtü kavgası bakanı çıldırttı

Antalya'da referandum için 'evet' standı açan iki kadın ile broşür verilmek istenen başka iki kadın arasında tartışma yaşandı.

İddiaya göre, broşür verilen kadınlardan biri broşür istemediğini söyleyip yırtarak stanttaki görevli iki kadının üzerine fırlattı. Kavgaya dönen tartışma polisin devreye girmesiyle son buldu. O sırada Antalya'da bulunan ve toplantıda haberi alan Çavuşoğlu, stant açan AK Parti Gençlik Kolları’na mensup başörtülü kızlar olduğunu, bir grup tarafından saldırı yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, "İşte hayırcı bir grup gelip, orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmış. Bu insanlık mı? Bu affedersiniz hayvanlık. Bunlara insan denilmez" diyerek tepki gösterdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Işıklar Semtinde bulunan tarihi Saat Kulesi yanında meydana geldi. İddialara göre, burada 'evet' standı açan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile yoldan geçen Rahşan Karasu ile kızı Zehra Özer’e üzerinde ’evet’ yazılı broşür uzattı. Yine iddiaya göre, Rahşan Karasu broşürü yırtıp AK Partililerin üzerine fırlatıp, başörtülerini çekti ve hakaret ederek darp etti. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Kısa süre sonra polisin olay yerine gelmesiyle taraflar birbirinden şikayetçi oldu. AK Parti'li Yasemin Kenan ve Nurcan Şekercioğlu, başörtülerini çıkartmaya çalıştıklarını iddia ettikleri anne-kızdan şikayetçi oldu. Rahşan Karasu ile kızı Zehra Özer de onlardan şikayetçi oldu. Taraflar, ifadelerine başvurulmak üzere Yenikapı Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan taraflar daha sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Tarafların ifadesi devam ediyor.