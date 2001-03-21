Akşener'den Bahçeli sürprizi : Oyum ona

Akşener: Bahçeli 2019’da Cumhurbaşkanlığına aday olursa söz veriyorum benim oyum ona..

Partisinden ihraç edilen MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, referandum sürecinde yürüttüğü kampanyalar kapsamında Milli Egemenlik ve Demokrasi Platformu’nun düzenlediği "Milli İradenin Önemi" adlı toplantıya katıldı. Bayrampaşa’da bulunan bir düğün salonunda saat 20.00’de başlayan toplantıya gelenler ilk olarak Meral Akşener’le fotoğraf çektirdi. Özellikle kadınlar Akşener’e yoğun ilgi gösterdi. Ardından Meral Akşener salonda bulunanlara hitap etti.



"BU MİLLET DEVLETİ SOKAKTAN TOPLADI"



Meral Akşener kendisine sorulan darbe gecesi neredeydin? sorusuna verdiği cevabı salondakilere anlattı. Akşener, "Uçakla seyahat ederken biri bana ’15 Temmuz’da neredeydin, niye tank üstüne çıkmadın?’ diye sordu. ’Tankın üstü dolu, birinde sayın Cumhurbaşkanı var. Birinde sayın Başbakan var. Birinde İçişleri Bakanı var. Benim gibi bir fakire yer kalmadı. Ben sıramı 28 Şubat’ta savdım’ dedim. Esas olan şudur, Cumhurbaşkanı gökyüzünde uçarken, Başbakan Kastamonu’da tüneldeyken, bir belediye başkanı gecekonduda titrerken, İçişleri Bakanı Gürcistan semalarında uçarken, bu millet devleti sokaktan topladı." ifadelerini kullandı.



"MADEM BEN BU KADAR KALLAVİ FETÖ’CÜYÜM ÜÇ TANE ŞAKİRT DEVŞİRMEM GEREKİRDİ"



Akşener, kendisinin haricinde ailesinden de kimsenin FETÖ ile bağlantısının olmadığını belirtti. Akşener, "Beş kuşağa kadar baktık, bir tane FETÖ’cü yok. Madem ben bu kadar kallavi FETÖ’cüyüm üç tane şakirt devşirmem gerekirdi, herhalde. Akrabalarımdan bir tane işinden atılan, açığa alınan yok. Bu söylediklerimi ülkemizde söyleyebilecek siyasetçi sayısı son derece azdır. Bizlere FETÖ’cü diyenler önce kendi yanındakilere bakacak." dedi.



"BENİ ÇİFT SATIR KIYMA YAPTILAR"



Akşener MHP’deki kongre sürecinin neden gerçekleşmediğini ise şöyle açıkladı, "2016 Nisan ayından sonra yapılan araştırmalarda, Ak Parti’den MHP’ye 8 puan oy gelmişti. O saatten sonra beni çift satır kıyma yaptılar. Başbakan, Adalet Bakanı herkes devreye girdi. O kongre bir hukuk ayıbı ile yapılmadı. Bununla da kalmadı beni partiden attılar."



"DEVLETİN BAŞINA DEVLET’İ NASIL GETİRECEKSİN KARDEŞİM"



"Gittiğimiz yerlerde görüyorum. Bu salonun duvarlarına da yazılmış, ’Devletin başına Devlet gelecek’ Demek ki sayın Bahçeli ilk seçimlerde, 2019’da Cumhurbaşkanlığına aday olacak. Söz veriyorum, benim oyum ona. Hadi aday olsun bakalım. Devletin başına Devlet’i nasıl getireceksin kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi devletin başına getirebilmek için bize sövüyorsunuz siz." dedi.