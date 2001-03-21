Akşener'den ilginç iddia

Akşener, 16 Nisan'dan sonra Hollanda ve Almanya'dan özür dileneceğini iddia etti.

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, referandum öncesi hükümetin Almanya ve Hollanda ile bilinçli bir gerginlik oluşturduğunu öne sürdü ve "Her türlü iddiaya varım, 16 Nisan bittikten sonra özür dilenecek." dedi.

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda toplantı düzenleyen Akşener, Anayasa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uydurulmaya çalışıldığını savundu.

Türkiye'nin Almanya ve Hollanda yaşadığı diplomatik krize değinen Akşener, "İddiaya varım, her türlü iddiaya varım. 16 Nisan bittikten sonra araya aracılar konulup Hollanda ve Almanya'dan özür dilenecek. Yazıktır, günahtır bu ülkeyi rezil kepaze etmeye hakkınız yok. Onun için ‘hayır' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.