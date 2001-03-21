Akşener’e balkondan ‘evet’ protestosu

Eski MHP Milletvekili Meral Akşener, ‘Milli İradenin Önemi’ konferansı için geldiği Kahramanmaraş’ta balkonlarından ‘evet’ yazılı pankart açan vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Özel bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Meral Akşener kendisi ve beş kuşak yakınlarından kimsenin FETÖ den gözaltına alınmadığını öne sürerek, “Bunu bugün söyleyebilecek siyasetçi son derece de azdır” dedi.

Toplantı sonrasında salondan ayrılan Akşener, balkonlardan ‘evet’ yazılı pankart açan bazı vatandaşların protestosuyla karşılaştı.

Çağrı Solak