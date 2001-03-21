Akşener: Hayırcılar tehdit ediliyor

Akşener, referandumda hayır diyeceklerin tehdit edildiğini öne sürdü.

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Niğde'de konuştu. Referandum sürecine dair açıklamalarda bulunan Akşener, referandumda 'hayır' diyeceklerin tehdit edildiğini iddia etti.

"EDİLMEDİK HAKARET KALMADI"

Akşener, "Hayırcı denilen kesime edilmedik hareket yapmadık tehdit kalmadı." dedi.

Akşener'in ifadeleri şöyle: "Toplantılarımıza engel oldular. Biz ne yapacaktık, referandumda neden hayır diyeceğimizi anlatacaktık. Tercihimizi sizlerle paylaşacaktık. Bugüne kadar tercihlerini ortaya koyan insanlara hayırcı denilen kesime edilmedik hareket yapmadık tehdit kalmadı."

PROTESTO EDİLDİ

Akşenir'in konuşması sırasında yaklaşık 200 kişinin uzaktan protesto gösterisinde bulunduğu görüldü.

Polis, bu grubun toplantı alanına yaklaşmasına izin vermedi.