Akşener: Tehdit ediliyorum

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, savcılar ve hakimler tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde konuşan Meral Akşener, savcılar ve hakimler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Akşener, "Beni tehdit ediyorlar, ben de onlara diyorum ki harami var deyu. Korku verirler, benim ipek yüklü kervanım var. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, demirden korksaydık trene binmezdik." dedi.

'HAKİMLER VE SAVCILAR MESAJ ATIYOR'

Akşener şöyle devam etti: "Bir referandum kararı alındı, o karar nedeniyle tercihlerimizi bildiriyoruz. Hakimler mesaj atıyor, 'Sonra görüşürüz haa', görüşsek ne olacak? Elinden geleni ardına koyma. Savcılar mesaj atıyor 'küsmece yok'. Hakim ve savcının, camide imamın, politika yaptığı, tercihleri için insanları tercih ettiği benim vergimle maaş alan imam efendim, benim gibiler için 'kafir' diyor. Allah sizi ıslah etsin. Böyle bir dönem görülmemiştir. Referandumun birinci hayırlı sonucu, Türkiye'de nelerin iflas ettiğini görmemize neden oldu."