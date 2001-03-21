Alanya eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı

28.3.2017 - 17:02

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli ilçe emniyet müdürü Erkan Dur, tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2010-2014 yılları arasında Alanya Emniyet Müdürü olarak görev yapan Erkan Dur hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

EVİNDEN ALINDI

Örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen Dur, Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından dün gece ilçedeki evinde gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Erkan Dur, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Erkan Dur'un 17-25 Aralık sürecinden sonra görev yaptığı Gümüşhane il emniyet müdür yardımcılığından emekli olduğu belirtilirken, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

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