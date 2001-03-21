Alçak pankartla ilgili İsviçre'den flaş adım

27.3.2017 - 00:11

İsviçre'de bölge savcılığı, terör örgütlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankartlarıyla ilgili soruştuma başlattı.

İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankart hakkında soruşturma başlatıldı.

İsviçre resmi haber ajansına göre, Bern-Mitteland bölge savcılığı, siyah fon üzerine hazırlanmış, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer alan pankarta ilişkin soruşturma açtı.

Başkent Bern'in güvenlik müdürü Reto Nause de soruşturma başlatıldığını doğruladı. Nause, soruşturmanın mitingle ilgili izin koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma açılmasına rağmen skandal pankartla ilgili şu ana kadar herhangi bir tutuklama işleminin gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Son dakika... İsviçre, skandal pankart ile ilgili soruşturma başlattı

TÜRKİYE SUÇLULARIN HAKETTİĞİ CEZAYI ALMASINI TALEP ETMİŞTİ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "şiddet ve terörü açıkça teşvik içeren gösteriye izin verilmiş olmasını protesto" etmişti. Açıklamada, söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınması talep edilmişti.

Ayrıca Bakanlık, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'i çağırarak, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan miting düzenlemesinden duyulan rahatsızlığı iletmişti.Kaynaklar, Haffner'e suçluların gecikmeksizin tespit edilerek adalet önüne çıkartılması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları, ayrıca bundan böyle benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentinin bildirildiğini kaydetmişti.

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